il Giornale – Inter, Conte a caccia dell’ennesimo record. E il titolo di campione d’inverno…

Domani l’Inter scenderà in campo nel posticipo contro il Napoli conoscendo già il risultato della Juventus, in testa alla classifica al pari dei nerazzurri. Ecco l’analisi de il Giornale in vista della sfida del San Paolo.

“Il turno della Befana lancia la volata per il titolo d’inverno tra Conte – con l’infermeria svuotata e a caccia della centesima vittoria in A, sarebbe il più giovane allenatore a riuscirci nell’era dei tre punti – e Sarri – alle prese con un centrocampo da inventare e i postumi della Supercoppa -. Il traguardo parziale non è proprio «inutile» visto che la Juve lo ha tagliato per prima sei volte nelle ultime otto stagioni in cui ha poi trionfato a maggio. Sfide dure per l’Inter (domani il Napoli al San Paolo dove non vince dal 1997, poi l’Atalanta), impegnative per i bianconeri (domani il Cagliari in casa, poi la Roma)”.