Marianella: “Conte forte, viziato un pochino da esperienze precedenti. Chance EL”

Massimo Marianella, a Skysport, ha parlato di Antonio Conte: «È uno dei più forti allenatori al mondo però è un pochino viziato dalle ultime esperienze, ma è uno che chiede molto a sé stesso, alla società e ai giocatori. È viziato dal fatto che è un allenatore straordinariamente vincente. Quindi è arrivato all’Inter con tantissime aspettative. Un club tra i primi al mondo con fame di tornare a vincere. Sono sorpreso fino ad un certo punto».

«La squadra nerazzurra – ha aggiunto il telecronista – può provare a vincere già quest’anno l’EL, è una clamorosa opportunità per l’Inter e per Conte che ancora in Europa non ha vinto ed è una chance per Suning. Difficile, ma non impossibile».

-Eriksen?

È arrivato nel mercato di gennaio, come comprare le infradito in inverno. Non sono sicuro fosse il giocatore più utile. Ma era un’opportunità di mercato imperdibile. Eriksen ha dovuto adattarsi ad una situazione tattica diversa. È un giocatore straordinario. Ci sono dei meccanismi che vanno affinati nell’Inter e anche la convinzione di poter giocare con le due punte e lui dietro.

(Fonte: Skysport)