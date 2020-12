Inter, Conte vuole dai suoi una verifica: “Ieri in conferenza stampa ha elencato…”

L’Inter contro Sassuolo e Borussia Moenchengladbach ha invertito il trend negativo d’inizio stagione. Ma ora serve la giusta continuità per puntare davvero in alto. E’ questa la verifica più importante che Antonio Conte si aspetta dai suoi, dopo aver elencato in conferenza vari aspetti non proprio positivi delle prime gare del 2020-21:

“La prima verifica in questo senso, dunque, è con il Bologna. «Vogliamo dare continuità al nostro percorso», ha garantito Conte, per poi ricordare che c’era molto da conquistare: volendo, quello del tecnico leccese è stato elenco degli aspetti in cui la sua squadra, a rotazione, è venuta a mancare. Da capire se qualche incidenza la possa avere il fatto di giocare in casa piuttosto che in trasferta“.

(Fonte: Corriere dello Sport)