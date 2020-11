Amoruso: “Conte sta dando un’anima all’Inter. Daranno filo da torcere a tutti. Zidane…”

Nicola Amoruso è stato ex compagno di Conte ed ex compagno di Zidane e TuttoSport lo ha intervistato in vista dell’incontro tra il Real e l’Inter. «Antonio era un capitano di carisma e dava tutto in allenamento, era un esempio, trascinava. Zizou era più taciturno, ma il suo talento parlava per lui in campo. Immaginavo che entrambi sarebbero diventati allenatori. Zidane è di poche parole e mi ha sorpreso abbia vinto tanto», ha sottolineato l’ex bianconero.

A proposito della gara ha detto: «Entrambi le squadre hanno grandi qualità ma penso che i blancos siano favoriti in CL per l’esperienza. Zidane sa parlare di calcio, ha vinto tanto da giocatore e conosce bene l’ambiente. Conte all’Inter ha cambiato la mentalità della squadra, è andato lì per vincere e sta cercando di dare un’identità al collettivo. Ci sono alti e bassi ma i nerazzurri stanno crescendo. Non passare il turno per Conte sarebbe una grande delusione, ma penso che l’Inter possa farcela, deve finalizzare quello crea. Alcuni giocatori non stanno facendo la differenza ma la squadra ha un’anima e ha gioco. Daranno filo da torcere a tutti».

Poi ha anche aggiunto: «Credevo di vedere Zidane sulla panchina della Juve già quest’anno. Ma prima o poi allenerà la squadra bianconera. Conte al Real? In passato sono stati ai dettagli e poi non si è trovato l’accordo. Sono pochi gli allenatori che possono allenare certi club e Conte e Zidane possono farlo».