PSG, in Francia dicono Conte. In Inghilterra frenano: “Priorità Zidane”

Pochettino sembra destinato all'addio e si parla già del prossimo allenatore della squadra che è appena diventata Campione di Francia

Mentre in Italia si lavora ancora per la vittoria dello scudetto in Francia, dopo la vittoria del decimo campionato, si pensa al futuro del PSG. Un futuro del quale pare non farà parte Pochettino, almeno stando alle indiscrezioni. Ma se il giornale francese Le Parisien parla di Conte che sarebbe disposto a firmare un contratto biennale per trasferirsi nella capitale, il Times in Inghilterra frena.