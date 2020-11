Torino, Conti (Vice Giampaolo): “Penalizzati oltre i demeriti. Se non fossimo stabili di mente…”

Francesco Conti, vice di Marco Giampaolo (assente per la positività al Covid-19), ha analizzato la sfida tra il Torino e l’Inter a San Siro, al termine dell’incontro, ai microfoni di DAZN:

“Abbiamo il rimpianto del punteggio, che ci vede penalizzati oltre i nostri demeriti. Abbiamo fatto una buona gara finché la partita è rimasta sull’ordine tattico. Poi abbiamo ridimostrato una fragilità su cui dobbiamo lavorare. Se non fossimo stabili mentalmente, ci porterebbe in confusione. Invece siamo coscienti del nostro lavoro e partiamo dall’ora di gioco per risolvere i problemi che ci sono in questo momento. Zaza? Già alla vigilia avevo detto che stava lavorando bene, i fatti l’hanno dimostrato. Belotti aveva sentito un fastidio già ieri e abbiamo preferito non rischiare e lanciare Zaza, che ha fatto molto bene. Se non fossimo stabili di mente, io e l’allenatore (Giampaolo, ndr) lo siamo, ci sarebbe da andare al manicomio. Ci sono situazione che vanno al di là delle reali possibilità. Ci sono situazioni e aspetti mentali su cui stiamo lavorando e sicuramente li risolvere perché vogliamo fare grandi cose. Non è un problema fisico. Il 3-5-2? Oggi la partita richiedeva degli accorgimenti che si sono visti. L’allenatore ha dato le linee guida, i giocatori sono stati bravi a seguirle. Ce la riserviamo come opzione, perché ha dato buone risposte. Non rinneghiamo nulla. La squadra ha dimostrato di gestire bene il 3-5-2”.