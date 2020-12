Biasin: “Inter, serve fantasia. Tristezza Eriksen. Mercato? Attenzione: il club parla molto con…”

Nel consueto appuntamento con l’editoriale su TuttoMercatoWeb, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha analizzato il momento dell’Inter e ha parlato delle possibili mosse nel mercato di gennaio:

“L’Inter, che è brutta, per carità, ma vince; dopo l’uscita dall’Europa è decisamente quel che conta. Fanno sei successi filati in campionato, tutti molto “contiani”. Con il Napoli è servita una dose della componente più importante in ogni campo della vita (il culo), contro lo Spezia è bastato un guizzo del tandem Lautaro-Hakimi (il marocchino non saprà fare la fase difensiva ma, oh, anche chissenefrega).

Va così, prendere o lasciare: l’Inter può vincere se assimila al 100% lo spirito del suo allenatore e il suo allenatore pretende concretezza e pochi fronzoli. Ecco, magari è legittimo chiedere un pizzico di fantasia in più, che non sarà quella di Eriksen (che tristezza vederlo allenarsi da solo sul prato di San Siro) ma quantomeno può avere il faccione di Sensi. Del resto l’Inter migliore di Conte è proprio quella di un anno e mezzo fa, con l’ex Sassuolo a dare un bel po’ di brio”.

Sul caso Gomez e il mercato: “Staffelli ha consegnato il Tapiro al Papu Gomez e il Papu Gomez si è incazzato. Al netto del “non si fa” e di tutti i buonismi tipici di questa barbosissima era “politicamente correttissima”, la verità è che il Tapiro d’Oro aveva già rotto le balle dieci anni fa. Tutti si domandano, dove andrà a giocare il Papu Gomez? Settimana scorsa vi avevamo accennato al derby Inter-Milan, ma mica perché sapessimo qualcosa (giammai!), siamo andati secondo logica. Ecco, manteniamo il punto ben sapendo che a Bergamo non intendono fare sconti. Totale: vedremo chi offre di più, di sicuro le milanesi non vogliono spendere più di una manciata di milioni. Ergo, magari alla fine resta a Bergamo. […] Molti si domandano: chi arriverà? Il Papu può essere un’opzione, per il resto si spenderà solo in caso di incassi. L’eccezione? De Paul. Lo vuole l’Inter, lo vuole Conte, il club parla – e molto – con l’Udinese. Attenzione…”.