Conticello (GdS): “Sanchez, c’è dell’assurdo. Lautaro-Barella costano meno. Meglio il silenzio”

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il giornalista Filippo Conticello analizza così la situazione di Alexis Sanchez, finito nel mirino per lo sfogo social dopo Sassuolo-Inter:

"Grazie al Decreto Crescita dal 2019 l’Inter spende 10,5 milioni lordi ogni anno per Sanchez: 11 gol appena in 74 presenze, più sette rotondi di stipendio. Tolto Eriksen, il cileno è addirittura il più pagato dell’intera compagnia. Ma l’assurdo, semmai, si annida altrove: con meno denari, i nerazzurri hanno a libro paga sia Lautaro che Barella. Anche per questo status, però, da lui tutti si aspettano comportamenti più responsabili: inutile lamentarsi teatralmente e reclamare più spazio, se chi è davanti (un tempo la Lu-La, oggi Dzeko, Lautaro e pure Correa) dà ben altra garanzia. Arriverà il mercato a sanare il sanabile, ma fino a quel momento meglio il silenzio".