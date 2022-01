Contini: “L’esordio in Serie A a San Siro contro l’Inter, non ci credevo!”

L'ex difensore del Parma, oggi allenatore della Giana Erminio, ricorda il giorno della sua prima volta in Serie A

Matteo Contini, ex difensore del Parma e oggi allenatore della Giana Erminio, in un'intervista concessa a Il Giorno ha ricordato il giorno del suo esordio in Serie A, avvenuto domenica 26 settembre 2004 a San Siro contro l'Inter: "Facevamo anche la Uefa, di giovedì. Venerdì Baldini mi dà la casacca, ma chi aveva giocato stava facendo il defaticante. Non ci ho creduto fino a domenica: l'Inter, San Siro, Adriano, Vieri, Martins. I primi due palloni li ho sbagliati, ho finito con i crampi".