GdS – Prestiti e scadenze, la Figc sposa la linea della Fifa: ora tocca alle singole parti decidere

Il mondo del calcio studia il piano normativo da seguire per evitare che 107 calciatori di Serie A finiscano in un tunnel burocratico. Sono 42 i calciatori a scadenza di contratto, 65 quelli in prestito. Toccherà alla Figc indicare le norme, con il presidente Gravina che attende il nuovo decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per fissare la data del prossimo Consiglio Federale.

Intanto la Fifa ha già fatto sapere di voler prolungare gli accordi fino al termine della stagione sportiva, una linea sposata anche dalla Uefa. “Tocca ora alle singole federazioni normare il tutto – riferisce La Gazzetta dello Sport -. La Figc ha già derogato l’articolo 47 delle Noif, prolungando la durata della stagione (e, dunque, dei contratti) sino alla fine di agosto. Ora serve il resto. Il dialogo costruttivo tra le Leghe, Assocalciatori e Assoallenatori ha permesso di condividere alcuni concetti fondamentali per gestire questa inedita fase di transizione. In particolare è stato convenuto che le società confermeranno le rose attuali. E questo è un aspetto fondamentale: nessuno può rinunciare ai giocatori ora in forza, considerato che non può sostituirli“. L’idea è quella di proporre ai calciatori due mensilità in più con gli stessi parametri economici dei contratti in essere: toccherà ai singoli giocatori accettare o meno.

Situazione diversa per quanto riguarda i prestiti, tra cui quello di Radja Nainggolan, di proprietà dell’Inter e in questa stagione al Cagliari: “Per loro si prospetta una sorta di raccomandazione perché in questa coda del campionato la loro retribuzione sia in linea con gli accordi precedenti“.