Inter-Fiorentina, i convocati di Iachini per San Siro: ci sono Borja Valero e Biraghi, out Pulgar

L’Inter farà il suo esordio domani sera a San Siro nell’anticipo delle 20:45 contro la Fiorentina. Per la gara contro i nerazzurri di Conte, il club toscano ha reso nota la lista dei convocati di Mister Beppe Iachini. Prima chiamata per Amrabat, fuori contro il Torino per squalifica, mentre l’unico assente è il centrocampista Erik Pulgar. Tra i 24 c’è anche il capitano German Pezzella, non in perfette condizioni ma a disposizione del tecnico viola, e gli ex Borja Valero e Biraghi.

Di seguito l’elenco completo: Amrabat, Biraghi, Bonaventura, Brancolini, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cutrone, Dalle Mura, Igor, Dragowski, Duncan, Kouamé, Lirola, Milenkovic, Montiel, Pezzella, Ribery, Saponara, Terracciano, Borja Valero, Venuti, Vlahovic.