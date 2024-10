Il CT della Francia, Didier Deschamps , ha diramato la lista dei convocati per le partite di Nations League che vedranno i transalpini sfidare prima Israele, il 10 ottobre alle 20.45 in quel di Budapest e poi il Belgio, il 14 ottobre alle 20.45 a Bruxelles.

Nella lista dei convocati da Deschamps c'è Marcus Thuram, mentre spicca l'assenza di Mbappé, ancora non al meglio della condizione. In difesa confermata l'assenza di Pavard, che resterà così ad Appiano Gentile agli ordini di Inzaghi anche in questa sosta delle Nazionali.