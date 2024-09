Jules Koundé, Dayot Upamecano , Lucas Digne e Marcus Thuram potrebbero partire titolari contro il Belgio. È quanto rivela L'Équipe, alla vigilia della seconda partita dei Blues in questa sosta per le Nazionali. Tutti e quattro hanno iniziato dalla panchina nel match di Nations League poi perso contro l'Italia. Potrebbero approfittare della scarsa prestazione degli uomini schierati contro gli azzurri per trovare un posto nell'undici di Didier Deschamps, che cerca di reinventarsi.