UFFICIALE – I convocati di Allegri per Inter-Juventus: cinque assenti

La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri in vista della sfida contro l'Inter di domenica sera a San Siro.

Nell'elenco, ci sono Di Maria e Chiesa mentre non figurano tra i convocati Kean per squalifica e Miretti, Alex Sandro, Milik e Pogba per infortunio.