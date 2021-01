Derby, i convocati di Pioli in vista di Inter-Milan: out Mandzukic e Tonali, Kalulu recupera

Attraverso i canali ufficiali del club, il Milan ha comunicato la lista dei convocati di Stefano Pioli in vista del Derby della Madonnina di Coppa Italia, in programma questa sera a San Siro e valido per i quarti di finale. Non ci saranno Mario Mandzukic (fuori per un problema alla caviglia), Sandro Tonali e Musacchio, a un passo dalla cessione. In difesa recupera Kalulu, in dubbio dopo un colpo nella gara con l’Atalanta.

Di seguito la nota ufficiale del club rossonero:

“Dopo la sconfitta di sabato in campionato, i rossoneri hanno subito l’occasione per reagire. A San Siro va in scena il secondo Derby stagionale, valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia. Inter-Milan, dunque: questi i rossoneri a disposizione di Mister Pioli per la partita”.

PORTIERI: A. Donnarumma, Jungdal, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

