Italia, Mancini sorride: tutti i 35 convocati sono risultati negativi al tampone

Roberto Mancini può sorridere. Tutti i 35 convocati dal commissario tecnico per gli impegni di Nations League sono infatti risultati negativi al tampone di controllo. Lo riporta Sky Sport, che spiega: “Gli azzurri si sono ritrovati nella serata di sabato a Coverciano e sono stati immediatamente sottoposti a tamponi e test sierologici, rimanendo in isolamento nelle proprie stanze singole in attesa del responso.

Semaforo verde per il gruppo, sceso in campo nella mattinata di domenica per i test atletici in vista del primo allenamento sul campo, in programma nel pomeriggio. Mancini dovrà invece aspettare le prossime ore per essere certo di poter avere a disposizione Jorginho e Tonali, attualmente in quarantena in attesa di tampone dopo essere entrato in contatto con compagni di squadra risultati positivi”.