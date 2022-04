Verso Inter-Verona, i 21 convocati di Tudor: non recupera Barak

Non recupera Barak in casa Verona. Forfait per il trequartista, che salta la sfida delle 18 contro l’Inter. Ecco l’elenco dei convocati

Alessandro Cosattini

Non recupera Antonin Barak in casa Verona. Forfait per il trequartista, che salta la sfida di oggi alle 18 contro l’Inter. Ecco l’elenco dei convocati diramato da Igor Tudor per la partita di San Siro: Faraoni, Lazović, Caprari, Lasagna, Chiesa, Ilić, Casale, Ceccherini, Cancellieri, Günter, Bessa, Depaoli, Frabotta, Šutalo, Retsos, Tameze, Boseggia, Hongla, Praszelik, Montipò, Simeone.