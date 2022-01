Inter, prima convocazione con il Brest per Satriano: oggi l’esordio in Ligue 1?

L'attaccante uruguaiano, sbarcato in Francia in prestito fino al termine della stagione, è pronto per giocare

Fabio Alampi

Arrivato solamente lunedì a Brest, in prestito dall'Inter, Martin Satriano è stato subito convocato dalla sua nuova squadra per la sfida di oggi pomeriggio contro il Lille (calcio di inizio alle ore 17). L'attaccante uruguaiano, apparso subito in ottime condizioni fisiche, è pronto per fare il suo esordio in Ligue 1.