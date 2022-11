Inter, nuova convocazione con la Nazionale maggiore della Bulgaria per Iliev

Prosegue il momento positivo di Nikola Iliev: il gioiellino della Primavera dell'Inter, 7 gol in 11 presenze fin qui, è stato nuovamente convocato dalla Nazionale maggiore della Bulgaria (con cui ha già esordito a settembre) per le prossime amichevoli contro Cipro e Lussemburgo, in programma rispettivamente il 16 e il 20 novembre.