Copa America, Lautaro e Vidal titolari in Argentina-Cile: le formazioni ufficiali

Le formazioni della sfida di Copa America 2021 tra Argentina e Cile con i calciatori dell'Inter Lautaro Martinez e Vidal impegnati

Inizia alle 23 la Copa America 2021 di Argentina e Cile . Nella prima gara tra l'Albiceleste e la Roja si sfidano due calciatori dell' Inter , Lautaro Martinez e Arturo Vidal . Out Sanchez fino al termine della fase a gironi per un problema muscolare.

Il 'Toro' affiancherà Messi in attacco, mentre Vidal giocherà in mezzo al campo con un altro ex Inter, Gary Medel, ed Erick Pulgar.