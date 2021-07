Coppa America, Lautaro in finale con l’Argentina. CdS: “Spina nel fianco”

L'attaccante argentino è in evidenza con la sua nazionale in attesa di tornare a Milano

Simone Inzaghi lo aspetta presto a Milano e l'Inter è a colloquio con il suo agente per cercare l'accordo per il rinnovo, ma intanto Lautaro Martinez sta regalando gioie al popolo argentino. Il Corriere dello Sport sottolinea i meriti del Toro nel percorso svolto finora dall'Argentina, arrivata in finale di Coppa America con il Brasile. "L'interista è stato un grande protagonista, ha sempre messo in difficoltà i difensori avversari, da Sanchez a Mina (calcioni da una parte e dall'altra) una spina nel fianco per la Colombia, uno stantuffo avanti e indietro quando i cafeteros hanno cominciato a spingere", si legge.