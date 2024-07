Se la finale di UEFA EURO 2024 dovrà fare a meno del “contributo” interista, discorso diverso è quello relativo all’ultimo atto della Copa América. In campo, a Miami Gardens, ci sarà infatti l’Argentina di Lautaro Martínez e Valentín Carboni (quest’ultimo rientrato da poco a Milano dopo il prestito al Monza), che si contenderà il trofeo con la sorprendente Colombia, capace di eliminare l’Uruguay in una sfida passata alle cronache anche per il caos scatenatosi dopo il triplice fischio. Le forze in gioco, sulla carta, sembrano nettamente sbilanciate in favore dei campioni in carica e i pronostici dei bookies non paiono far presagire un rovesciamento dei ruoli.