C&F – Taremi all’Inter: le cifre e l’impatto a bilancio. Secondo indiscrezioni…

L'Inter ha ufficializzato l'arrivo a parametro zero di Mehdi Taremi . "Sono molto contento di essere qui oggi, per me è un sogno che si avvera. Mi sento bene e sono molto felice, devo dire che questo è il momento più bello della mia vita", sono state le prime parole dell'attaccante. L'iraniano ha firmato fino al 2027. Ecco, secondo Calcio e Finanza, l'impatto a bilancio del giocatore: "Secondo le indiscrezioni, il giocatore ha firmato con i nerazzurri un contratto da circa 3 milioni di euro netti a stagione più bonus".

"In attesa di capire se saranno presenti commissioni per l’operazione a parametro zero e nel caso a quanto ammonteranno, l’impatto a bilancio per Taremi sarà pari a circa 5,55 milioni di euro considerando l’impatto dello stipendio lordo sui conti del club nerazzurro".