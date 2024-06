L'attaccante cileno è stato il migliore in campo nella gara di esordio della sua Nazionale in Copa America

Passano gli anni, ma Alexis Sanchez continua a essere la luce del Cile. Il Niño Maravilla, il cui contratto con l'Inter scadrà tra poco più di una settimana, è stato il migliore in campo in occasione del match di esordio della Roja in Copa America, pareggiato per 0-0 contro il Perù.