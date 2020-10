CorSera – Inter, Conte senza la coperta di Linus. Rinnovo Lautaro: trattativa lenta ma Marotta…

L’Inter deve cambiare marcia e proprio ora, quando non sono più consentiti passi falsi tra campionato e Champions League, i nerazzurri non potrà contare su Romelu Lukaku. “Ad Antonio Conte viene a mancare la coperta di Linus. Romelu Lukaku, il gigante di cui il tecnico nerazzurro non si priverebbe mai nemmeno sotto tortura, l’attaccante che segna, copre, rientra e fa a sportellate con gli avversari” scrive il Corriere della Sera.

Tocca a Perisic – in coppia con Lautaro – mettere in difficoltà la difesa del Parma. Il croato verrà, infatti, riadattato al ruolo di seconda punta. Il quotidiano si concentra anche sulla questione legata al rinnovo del ‘Toro‘: “Le cui trattative per il rinnovo del contratto procedono con andamento lento ma l’ad Marotta conta di concluderle entro dicembre“.

Inizia con la sfida col Parma di oggi alle 18 a San Siro un trittico fondamentale per i nerazzurri prima della sosta per lasciar spazio alle nazionali: “Conte invoca il cambio di passo per avvicinarsi alla vetta e prepararsi alla settimana in cui la sua Inter si giocherà buona parte delle sorti di coppa con il Real Madrid e domenica prossima incrocerà l’Atalanta“.