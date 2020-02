CorSera – Coppa Italia, cambia la sede della finale: sarà a Milano, ecco perché

Dopo il rinvio di 5 gare di questo turno arriva anche la decisione di spostare data e sede della finale di Coppa Italia, come rivelato dal Corriere della Sera:

Alla fine ha prevalso la linea del rinvio: Juventus-Inter e le altre quattro partite di Serie A — Udinese-Fiorentina (sabato), Milan-Genoa, Sassuolo-Brescia e Parma-Spal — in programma in questo fine settimana a porte chiuse saranno rinviate al 13 maggio e la finale di Coppa Italia viene spostata il 20 maggio a Milano perché l’Olimpico non sarà disponibile.