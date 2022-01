Coppa d’Africa: l’arbitro fischia 5′ prima della fine, la Tunisia protesta formalmente

Secondo i responsabili arbitrali si è trattato di un un colpo di sole: la Tunisia protesta con un ricorso formale

La federazione calcistica tunisina (FTF) ha scritto alla Confederation of African Football (Caf) per lamentarsi del fatto che la partita contro il Mali è terminata con 13 secondi di anticipo.

Il tutto in un match - come ricorda la Bbc - che vedeva i tunisini in svantaggio per 1-0 e l'arbitro zambiano Janny Sikazwe protagonista in negativo per aver fischiato due volte la fine del match.