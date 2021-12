Libero – Coppa d’Africa, la Serie A attende: Napoli e Milan sperano nell’annullamento

Presto potrebbero registrarsi nuovi sviluppi sul destino della competizione continentale in programma a gennaio

Ieri mattina sembrava si andasse verso l'annullamento, poi è arrivata la secca smentita da parte della federazione. La sensazione è che il destino della prossima Coppa d'Africa sia comunque tutto da scrivere. Si legge oggi su Libero: "A fare da spettatrice interessata c’è, ovviamente, la serie A, considerati i 47 tesserati che dovrebbero prendere parte alla competizione. Tiferanno per l’annullamento Napoli e Milan, che si ritroverebbero senza perni delle loro formazioni, dopo aver già fatto i conti con l’emergenza infortuni. Oltre al fatto che, chi rientra in Italia dal Camerun, con le leggi attualmente in vigore deve restare dieci giorni in isolamento fiduciario".