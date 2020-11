Sedicesimi di finale di Coppa Italia: la SPAL di Pasquale Marino ha affrontato il Monza di Cristian Brocchi. Un incrocio particolarmente significativo per Sebastiano Esposito e Lorenzo Pirola, gioielli di scuola Inter per la prima volta avversari: a spuntarla è stato l’attaccante, con i biancazzurri che vincono 2-0 ed eliminano i brianzoli. Entrambi i giocatori sono scesi in campo da titolari: 45 minuti per il bomber, 90 per il difensore.