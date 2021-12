Coppa Italia Femminile, San Marino-Inter 3-0: nerazzurri ai quarti di finale

L'Inter di Guarino batte 3-o il San Marino grazie alle reti di Bonetti (doppietta) e Polli

SAN MARINO- L'Inter si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia femminile, grazie alle vittorie su Pro Sesto e San Marino Academy, passando il turno come prima del girone D. Nella gara odierna le nerazzurre conquistano i tre punti sulle titane grazie alla doppietta di Tatiana Bonetti e al gol di Elisa Polli.

Al '11 la prima occasione pericolosa della gara è delle padrone di casa con Fabiana Alborghetti, ma la ribattuta di Gilardi e l'intervento provvidenziale di Brustia salvano la porta nerazzurra. Risponde l'Inter con Elisa Polli di testa su cross di Kathellen, ma il pallone termina di poco a lato. Al 22' Baldini va sul dischetto per la San Marino Academy ma calcia alto sopra la traversa. Ancora nerazzurre in avanti alla mezz'ora con una gran punizione di Tatiana Bonetti, ma Piazza ci arriva in tuffo. Il gol arriva comunque al 31' dai piedi della numero 10 che sfrutta una bella azione sulla sinistra di Portales e spedisce in rete. Rispondono subito le titane, ma una grande parata di Astrid Gilardi salva la porta dal tiro di Baldini.