Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina 2-3: i viola acciuffano la semifinale in extremis

La squadra di Vincenzo Italiano supera il turno nonostante abbia perso da poche settimane Dusan Vlahovic

La Fiorentina è la terza semifinalista di Coppa Italia. Gli uomini di Italiano raggiungono Inter e Milan e sfideranno la vincente di Juventus-Sassuolo di questa sera. Per i viola decisivo il 3-2 in extremis di questo pomeriggio in casa dell'Atalanta ancora orfana di Zapata, ma comunque con un Boga in grande spolvero in avanti. Dell'ex Sassuolo e Zappacosta le reti nerazzurre, mentre Piatek (doppietta) e Milenkovic, col brivido del VAR, le reti ospiti.