7.119.000 di spettatori – pari al 32,3% di share – hanno seguito la sfida tra Napoli e Inter. La Coppa Italia continua ad essere una delle scelte migliori degli italiani.

Come riferisce TuttoMercatoWeb, il match tra partenopei e nerazzurri ha registrato un milione di spettatori in meno rispetto a Juventus-Milan di venerdì. Per la finale tra i bianconeri e il Napoli, in programma mercoledì all’Olimpico di Roma, si attende un dato al rialzo.