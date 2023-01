Coppa Italia, c’è Inter-Parma: dove vederla in tv e in streaming

I nerazzurri di Inzaghi, campioni in carica, saranno impegnati martedì alle 21:00 a San Siro per gli ottavi di finale

Proseguono gli impegni di gennaio per l'Inter, che dopo le due sfide di Serie A contro Napoli e Monza, sfiderà il Parma nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri, campioni in carica, scenderanno in campo martedì 10 gennaio 2023 alle 21:00, e affronteranno i ducali in gara secca a San Siro.