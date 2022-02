Coppa Italia, la designazione di Inter-Roma: arbitra Di Bello, il VAR è Pairetto

Comunicata la squadra arbitrale della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia, in programma domani a San Siro

Vigilia dei quarti di finale di Coppa Italia per l'Inter di Simone Inzaghi, che ospita domani a San Siro la Roma del grande ex José Mourinho. Comunicata la designazione arbitrale: dirige l'incontro Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato per l'occasione dagli assistenti Galetto e Vecchi, con Gariglio quarto uomo. Il VAR sarà Pairetto, supportato da Preti.