Coppa Italia Femminile, l’andata dei quarti va all’Inter: Milan battuto 2-1

Le ragazze di Attilio Sorbi superano le rossonere nel derby d'andata di coppa Italia grazie ai gol di Marinelli e Moller

Va all'Inter di Attilio Sorbi il derby d'andata di Coppa Italia Femminile. Le nerazzurre riescono infatti a superare il Milan di Maurizio Ganz per 2-1 grazie ai gol di Gloria Marinelli e Caroline Moller: non basta alle rivali la rete siglata da Valentina Giacinti. Ottima prestazione dell'Inter Women che potrà quindi arrivare alla gara di ritorno con un piccolo vantaggio.