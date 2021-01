Coppa Italia Femminile, l’Inter vince l’andata dei quarti di finale: 2-0 alla Fiorentina

Le ragazze di Attilio Sorbi si impongono 2-0 sulla Fiorentina, grazie alle reti di Bartonova e Møller nella prima frazione di gioco. Ottima prestazione dell’Inter nella gara di andata dei quarti di finali di Coppa Italia TIM VISION.

La prima azione importante per le nerazzurre arriva dopo dieci minuti con una sponda di Tarenzi per Rincón che, col destro, calcia alto sopra la traversa. Al 27′ l’Inter riesce a sbloccare la partita grazie ad una grande giocata personale di Eva Bartonova che si apre lo spazio sulla sinistra, salta Quinn e spedisce in rete. Alla mezz’ora le nerazzurre sfiorano il raddoppio con una gran palla di Yoreli Rincón che lancia in porta Møller: la danese si allunga troppo la palla e Schroffenegger para senza problemi. Ancora Inter al 35′ con un doppio salvataggio di Schroffenegger su Stefania Tarenzi. La numero 27 nerazzurra ci riprova di testa su cross di Brustia, ma la palla esce di poco. Al 42′ l’Inter trova il raddoppio grazie a Møller che sfrutta un allungo di Tarenzi e punisce Schroffenegger.

Al rientro dagli spogliatoi, l’Inter continua a spingere e ha una grande occasione al 65′ con Møller che scappa a Quinn e calcia nello specchio della porta, ma il portiere della Fiorentina respinge. La Fiorentina prova ad accorciare le distanze al 73′: Clelland lancia Sabatino, ma Astrid Gilardi la anticipa di piede. All’81’, sugli sviluppi di un calcio piazzato, Marinelli calcia in rete, ma non mette in difficoltà Schroffenegger. Le nerazzurre spingono fino all’ultimo, ma il match termina 2-0 per le ragazze di mister Sorbi.

(inter.it)