Coppa Italia, il Milan cala il tris e va ai quarti: rimontato il Genoa dopo i supplementari

I rossoneri di Pioli ribaltano il risultato contro il Genoa a San Siro e accedono agli ottavi di Coppa Italia

Il 'Grifone' passa in vantaggio a sorpresa in avvio di match, ed esattamente al 17', con il nuovo acquisto Ostigard. I rossoneri provano rispondere ma non trovano il pari fino al 74', quando Giroud manda la palla alle spalle di Semper con un colpo di testa preciso e potente. Si va ai supplementari, con Leao che è subito grande protagonista: il portoghese porta in vantaggio i rossoneri con un cross sbagliato che finisce in rete. Nel finale Saelemaekers chiude i conti con la rete del definitivo 3-1.