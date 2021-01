Repubblica – Coppa Italia prima di Inter-Juve, Conte e Pirlo ostentano amore per il trofeo

Gli impegni di Coppa Italia con Fiorentina e Genoa separano Inter e Juve dal big match di domenica prossima in campionato. Repubblica fa il punto su nerazzurri e bianconeri: “L’Inter a Firenze con la Fiorentina (ore 15) proverà Eriksen in regia, davanti alla difesa. La Juve in casa col Genoa (ore 20.45, prima c’è Napoli- Empoli alle 17.45) recupererà Chiellini, impiegato per 290’ da inizio stagione. Aspettando il big match di domenica a San Siro, nerazzurri e bianconeri scendono in campo per gli ottavi di una Coppa Italia per la quale sia Conte sia Pirlo ostentano amore. Il primo la definisce «un trofeo che conta», il secondo garantisce che «a tutti piace giocarla». Al di là dei proclami, è un mercoledì da turnover. Nell’Inter riposo in vista per De Vrij e Bastoni, Barella e Brozovic, il cui posto sarà occupato dal danese, per cui offerte vere dal mercato non sono arrivate”.

Anche i bianconeri stasera faranno delle riflessioni in vista del match del Meazza: “Nella Juve non ci saranno Chiesa e McKennie. Si attende il tampone negativo per Alex Sandro (potrebbe arrivare sabato) e si è deciso di risparmiare Szczesny. «Buffon partirà dall’inizio», ha detto Pirlo”.