Riparte la Coppa Italia. Ecco come vedere in tv Inter-Parma e le sfide degli ottavi

Mediaset si è aggiudicata per fino al 2024 i diritti tv della Coppa Italia in esclusiva. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti del biscione e in live streaming su Mediaset Infinity.