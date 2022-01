Coppa Italia, l’Inter favorita insieme alla Juve: in quota è sfida ad armi pari

Le quote della Coppa Italia 2021/2022 al termine degli ottavi di finale: l'Inter sfida la Juventus, campione in carica

Gli ottavi di finale di Coppa Italia si sono conclusi con l’eliminazione di una sola big – il Napoli – e molte squadre ancora in lizza per il successo finale. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint saranno Juventus e Inter a giocarsi il trofeo: i bianconeri, campioni in carica, e la squadra di Inzaghi, che proprio la scorsa settimana ha giustiziato gli uomini di Allegri in Supercoppa Italiana, hanno le stesse possibilità con la vittoria di una delle due che vale 4,50 volte la posta.