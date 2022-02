Coppa Italia, Milan-Inter martedì alle 21: dove vedere in tv e streaming il derby

Dove vedere in tv e streaming il derby di Coppa Italia in programma domani alle 21 a San Siro tra Inter e Milan

MILANO - L'Inter si prepara per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Martedì 1 marzo alle 21:00 a San Siro i nerazzurri affronteranno il Milan.

MILAN-INTER COPPA ITALIA IN TV: DOVE VEDERLA

Milan-Inter, match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia, si disputerà martedì 1 marzo 2022 alle 21:00 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da Mediaset: la partita sarà visibile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it.