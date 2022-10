Coppa Italia Primavera, l’Inter debutterà contro la vincente di Udinese-Verona

I nerazzurri di Chivu entreranno in scena nella competizione a partire dagli ottavi di finale, in programma a gennaio

Sarà una tra Udinese e Verona la prima avversaria dell'Inter di Cristian Chivu in Coppa Italia: la Primavera nerazzurra entrerà in scena nella competizione a partire dagli ottavi di finale, in programma l'11 gennaio. I friulani si sono qualificati grazie al successo per 5-4 ai calci di rigore contro il Venezia, mentre gli scaligeri hanno battuto 2-0 il Padova.