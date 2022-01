Corbo: “Tweet Napoli dopo Atalanta-Inter? Spazio anche ad interpretazioni maliziose”

Il giornalista che segue da vicino gli azzurri è tornato sul gesto che ha suscitato più di qualche dubbio tra i tifosi

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto il giornalista Antonio Corbo: “Tagliafico? Non ce l’ho ben presente, non lo conosco bene. Nandez è stato determinante per il Cagliari, è un mediano esterno e potrebbe essere molto utile perché il Napoli ha giocatori molto centrali. Scudetto? Non ne parlerei ed è il modo migliore per tentare di vincerlo. Vorrei che Spalletti desse qualche speranza in più però, nel senso che parlare sempre in maniera riduttiva o pacata va in controtendenza con quello che vuol dire il calcio, perché il calcio vende sogni. Il Napoli è più forte dell’obiettivo quarto posto, può arrivare almeno secondo e ci deve credere. Il Napoli deve credere in sé stesso, il male oscuro è la discontinuità e non è ancora guarita del tutto la squadra. Questo dovrebbe essere oggetto di una ricerca molto attenta.