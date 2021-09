Cordaz: “C’è amarezza per il risultato, ma la strada è lunga. Non possiamo…”

Le parole del secondo portiere nerazzurro a proposito della sconfitta in Champions League

Alex Cordaz è intervenuto nello studio di Inter TV per commentare la sconfitta con il Real Madrid: "Abbiamo fatto una grande partita, c'è amarezza per il risultato ma la strada è lunga. C'è tempo per rifarci. Non possiamo lasciare per strada nulla, c'è grande convinzione e consapevolezza nei nostri mezzi. La nostra impronta di gioco è chiara e siamo fiduciosi".