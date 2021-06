Inter, si chiude per il terzo portiere. Cordaz pronto a tornare in nerazzurro

Il portiere del Crotone potrebbe presto prendere il posto di Padelli passato all'Udinese

Dopo l'addio di Daniele Padelli, passato all'Udinese , la ricerca del terzo portiere da parte dell'Inter potrebbe concludersi a breve. Secondo quanto riporta Tmw, infatti, il club nerazzurro è molto vicino all'ingaggio di Alex Cordaz. Per l'estremo difensore, in forza quest'anno al Crotone, si tratterebbe di un ritorno.

Il Crotone è in trattativa con l'Inter e con l'agente del portiere per definire l'affare. E Cordaz è pronto per vestire di nuovo la maglia dell'Inter, per chiudere la carriera dove l'aveva iniziata.