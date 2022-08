Cordoba oggi compie 46 anni: il messaggio di auguri dell’Inter

MILANO - 12 anni con la maglia dell’Inter, nei quali ha collezionato in totale 455 presenze e 18 gol. Dal gennaio del 2000 fino al 2012 Ivan Ramiro Cordoba ha difeso i colori nerazzurri, diventando un esempio per grinta e carattere. Beniamino dei tifosi interisti, l'ex difensore colombiano ha conquistato 15 trofei in nerazzurro: cinque Scudetti, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe Italiane, una Champions League e un Mondiale per Club.