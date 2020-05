Il cordoglio dell’Inter per la scomparsa di Rinaldi: “In questo momento di insostenibile dolore”

Anche l’Inter, come molti altri club, si è unito al cordoglio per la scomparsa di Andrea Rinaldi, centrocampista di 19 anni. Il giocatore era cresciuto nell’Atalanta, ma da due anni vestiva la maglia del Legnano. ”FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Andrea Rinaldi, calciatore dell’A.C. Legnano cresciuto nel Settore Giovanile dell’Atalanta”, si legge nella nota pubblicata dall’Inter sul sito. ”Tutto il Club nerazzurro si stringe attorno alla famiglia del giovane centrocampista, ai suoi compagni di squadra e all’A.C. Legnano in questo momento di insostenibile dolore”.

(Inter.it)