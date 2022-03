Cori tifosi Chelsea per Abramovich. Tuchel li critica: “Non è il momento…”

Il tecnico ha criticato i tifosi del Chelsea che durante il minuto di raccoglimento hanno rotto il silenzio, intonato il nome di Abramovich

Thomas Tuchel ha criticato i tifosi del Chelsea che durante il minuto di raccoglimento, deciso dalla Premier League in segno di solidarietà alla popolazione ucraina, hanno rotto il silenzio, intonato il nome Roman Abramovich. Richiesto di un commento dopo la larga vittoria dei suoi in casa del Burnley, il manager tedesco del Chelsea non si è nascosto. "Non era il momento di farlo, non è il momento di mandare altri messaggi".