Fondazione Pupi, l’evento del 25 febbraio rinviato come tutti gli eventi in Lombardia

“Buongiorno e buona domenica a tutti! In merito ai provvedimenti che le autorità stanno prendendo sul territorio della Lombardia, la Fondazione Pupi, in accordo con i partner dell’evento, ha deciso di rinviare l’evento CARNIVAL COCKTAIL PARTY che si sarebbe dovuto tenere il 25 Febbraio all’hotel Sheraton Milan San Siro. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento a presto!”. Così, con un post sui social, la Fondazione Pupi di Zanetti ha rinviato l’evento di martedì a data da destinarsi per non contravvenire alle misure che sono state prese sul territorio lombardo, per precauzione contro il Corona Virus.