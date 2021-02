Coronavirus, il dg dell’Asl di Torino: “Possibile che il match col Sassuolo non si giochi”

Il direttore generale dell'azienda sanitaria torinese ha parlato del focolaio che ha colpito la squadra granata

«C'è la possibilità che il match con il Sassuolo non si giochi. Se non ci fosse stata la variante inglese, non avremmo preso questa posizione. Entro domani verrà assunta una decisione». Sono le parole del direttore generale dell'ASL di Torino Carlo Picco. Ha commentato così quanto successo ai granata: un focolaio di coronavirus ha fermato la squadra. Oggi è stata comunicata una nuova positività. Il club non si sta allenando.